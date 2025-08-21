"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" w areszcie. Policja zatrzymała ich w hotelu
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecydował o zastosowaniu wobec całej trójki trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Powodem są zarzuty dotyczące próby wymuszenia rozbójniczego na kwotę 100 tysięcy złotych.Kolekcjoner_dusz
Komentarze (87)
@Waldemar-Szymanowski: nie ogarnęli, że dzisiaj wszystko robi się "legalnie", korzystając z krajowych i unijnych przepisów prawa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Seba M., typ z Wisłostrady, rodzina Kościuszko, Słowiki i inne C---i... Typ miałby co robić na pełen etat.
@OgolnieRzeczBioracGeneralnie: Jak resocjalizacja mogła się udać jeśli to jest dalej czynny przestępca, przecież to jest jakaś abstrakcja, że w ogóle o czymś takim się mówi xD
Ten pet? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@Euphor: ZUS wypłaca emerytury, za notoryczną działalność przestępczą?
Jakie są składki zdrowotne od działalności... wymuszenia, przemyt i łamanie nóg?
Dla Ciebie pan d--a
Typ wyszedł, nie wiem może 5 lat temu? Przed covidem w każdym razie. Wyszedł i pierwsze co zrobił to praktycznie pierwsze co zrobił to tzw dziesiona na chłopaczku gdzie zabrał
@mage: xDDD
Wy naprawdę myślicie, że u nas była aż taka Afryka bo zgraja j------h w podniebienie frajerow woziła się najlepszymi brykami, straszyła
@baltic-vodka: Próbował z karuzelą VATowską i za to był ostatni wyrok