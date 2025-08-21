Mała mieścina i co? Mam uwierzyć że w magistracie nic nie wiedzieli? Przecież to jest afera która powinna rozpieprzyć urząd miasta w drobny pył, pod nosem prezydentowej i rady miasta zrobili z Piekar składowanie odpadów i należy dodać że to nie pierwsza taka afera w tym mieście, tylko któraś z rzędu, ciekawe jak się mają odpady z ulicy Konarskiego? Zabiją to miasto chciwcy w imię własnych zysków.