Potężne uderzenie w mafię śmieciową - 21 osób, m.in. kierowców TIR, zatrzymanych
Setki tysięcy ton odpadów trafiły nie do specjalistycznych zakładów, lecz pod ziemię w Piekarach Śląskich. Tak działała mafia śmieciowa, którą właśnie rozbili śląscy policjanci. 21 osób usłyszało zarzuty, a policja opublikowała nagranie z ich zatrzymania.ZobaczLink
Komentarze (31)
i kury wiedzialy..
Ale sukces….
Najszybszy trop - wyrobiska kopalni piachu. Czym są uzupełniane dziury w ziemi?.
- odpadami
Na wierzch później metr ziemi z kamieniami, gliną etc i teren jest zrekultywowany.