Skatowali człowieka bo ten zwrócił im uwagę odnośnie kultury słownictwa
Usiłowanie zabójstwa to jeden z zarzutów jaki usłyszeli w poniedziałek dwaj mężczyźni w wieku 50 i 21 lat. Agresorom grozi nawet dożywotni pobyt w więzieniuPustynnyDuch
Komentarze (44)
powinno byc jak w stanach "3 strikes and out" a nie p---------e sie i udawanie resocjalizacji takich smieci.
3 powazniejsze przestepstwa i dozywocie, albo najlepiej kara smierci zeby nie zywic gowna.
@cycaty-fejm: … jak np. wpieprzenie spacji przed przecinkiem… (－‸ლ)
1). "Między mężczyznami wywiązała się utarczka słowna. Agresor urażony upomnieniem, opuścił miejsce i po chwili wrócił w towarzystwie swojego 50-letniego ojca." - MUSIAŁ PÓJŚĆ PO POSIŁKI, BO SAMEMU ZABRAKŁO CHARAKTERU
2). "Obaj mężczyźni byli uzbrojeni - jeden w kij bejsbolowy, drugi w pałkę teleskopową." - TCHÓRZE ZE SPRZĘTEM, BO BEZ NIEGO TO PEWNIE BY KOLEŚ ICH POSKŁADAŁ JAK ORIGAMI
3).