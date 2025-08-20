95% skazanych to taka bezmózga patola, nic nie zyskali na tym przestępstwie, tylko zniszczyli życie sobie i komuś. Bez sensu czyn i grozi dwucyfrówka. A potem w TV te seriale o więzieniach jacy to on i charakterni tu są. A wyjdą , nachleją się zaraz , wywiną coś takiego i znowu do chlewa się meldują. To ludzie niereformowalni.