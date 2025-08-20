Włochy: Płonący terminal i agresor z młotkiem. 28-letni obywatel Mali zatrzymany
Dramatyczne sceny rozegrały się na lotnisku w Mediolanie we Włoszech. 28-letni obywatel Mali najpierw podpalił kosz w strefie odlotów, a następnie młotkiem zniszczył ekrany przy stanowiskach odpraw. Pasażerowie zostali ewakuowani, a sprawca został zatrzymany po błyskawicznej interwencji.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
https://youtu.be/B0UUwoRt6XA?si=6JB9OkmJAhVHLvCY
Skąd miał młotek i łatwopalna ciecz ?
Chyba że to w strefie ogólnodostępnej było...