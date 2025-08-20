Typ od "17 lat żyje" znów poszukiwany.
Pamiętacie patusa od "17 lat żyje, a ty mi pietnastaka dajesz" ? Wyszedł, jest poszukiwany.Marekkk12345
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 71
- Odpowiedz
Pamiętacie patusa od "17 lat żyje, a ty mi pietnastaka dajesz" ? Wyszedł, jest poszukiwany.Marekkk12345
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (71)
najlepsze
@Argiope: urodzony pierdzielnista
SYLWETKA: waga 50-69 kg, sylwetka wątła, cherlawa
WŁOSY: włosy proste, włosy krótkie, włosy: uczesanie na czoło, włosy czarne
UZĘBIENIE: uzębienie pełne
WARGI (USTA): wargi średnie
USZY / UCHO: uszy normalne, uszy średnie
ciekawe czy ta szalenie zakochana czekała wiernie na swojego łobuza ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czlowieku, to jest foto sprzed 14 lat, miałeś wtedy 5 lat czy jak? xd