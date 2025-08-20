Odkryto nowy księżyc Urana za pomocą teleskopu JWST
Korzystając z teleskopu kosmicznego JWST, zespół kierowany przez Southwest Research Institute (SwRI) zidentyfikował nieznany dotąd księżyc krążący wokół Urana, zwiększając liczbę znanych satelitów tej planety do 29. Odkrycia dokonano podczas obserwacji przeprowadzonej przez Webba 2 lutego 2025r.sznaps82
Z drugiej strony w pobliże Neptuna wysłaliśmy do tej pory aż... jedną sondę. Mianowicie Voyager 2 przeleciał niedaleko i odkrył wtedy aż 10 nowych księżyców, ten najnowszy był podobno zbyt mały dla jego aparatury.
Dopiero Chińczycy w 2045-2050 chcą w pobliże wysłać swoją sondę. NASA/ESA nie planuje badać