Animacja poklatkowa przedstawia nowo odkryty księżyc Urana, oznaczony jako S/2025 U1, a także 13 z 28 innych znanych księżyców krążących wokół tej planety. Obserwacje przeprowadzone przez kamerę NIRCam (Near-Infrared Camera) teleskopu kosmicznego Jamesa Webba należącego do NASA zostały wykonane w ciągu około 6 godzin 2 lutego 2025 r. w ramach programu o numerze identyfikacyjnym 6379 (główny badacz: M. El Moutamid). Animacja składa się z danych zebranych za pomocą szerokopasmowego filtra F150W2 kamery Pokaż całość