13-letnia rowerzystka potrącona przez nietrzeźwego kierowcę. Dziewczynka zginęła
Policjanci z Puław wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku drogowego do którego doszło wczoraj w Puławach. Ze wstępDogecoin
Komentarze (27)
@kolejne_juz_konto: w takiej sytuacji zawsze ich starych
Po przejściu się przeprowadza rower, więc winy tutaj kierującego Audi nie ma.
Kierujący
@joker007: Czyli mógł po niej przejechać, spoko ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez autora