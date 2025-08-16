przecież w Pionkach już od przedwojnia istniała fabryka prochu i jak "liwidowano komunę" w ramach "restrukturyzacji" zlikwidowano to i ją, zlikwidowali, ludzi wyrzucili na bruk, na terenach dawnej fabryku prochu funkcjonują rózne firmy i teraz od nowa ogłaszają "sukces" budując od nowa to co sami zburzyli