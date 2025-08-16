W Polsce powstanie wielka, nowoczesna fabryka prochu
Polska Grupa Zbrojeniowa planuje znacząco zwiększyć krajowe zdolności produkcyjne w zakresie amunicji. Jednym z kluczowych elementów tej strategii jest budowa nowoczesnej fabryki prochu. W jakiej lokalizacji powstanie? Jaki będzie jej koszt? Więcej informacji o tej kluczowej inwestycji:ralf-szer
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
@qupi: Komuna teoretycznie się skończyła 36 lat temu, a fabryka jest potrzebna znowu od niedawna.
i jeszcze potrzeba fabryki składników czynnych do leków bo to z Chin jest sprowadzane
poza prochem (do amunicji) potrzeba by produkcja leków była poza Chinami (a dokładnie substancje czynne)
Łatwiej strzelać w jeden punkt na mapie, czy kilka(naście)?
1. Rozproszenie produkcji na kilka mniejszych zakładów wpłynie negatywnie na wydajność i koszty.
2. Wbrew pozorom łatwiej jest bronic jeden obiekt, jak kilka rozroszonych po całym kraju. Co prawda taka fabryka przyciąga uwagę, ale dookoła jednego obiektu można skupic wiele baterii, dzieki temu bedzie silniej broniony. Rozproszenie produkcji oznacza też rozproszenie obrony.
Wiec na pytanie, łatwiej jest zniszcyc kilkanaście słabo/niebronionych punktów.
@Rajbond: a z końmi? Albo kaczkami? Jakie zdolności obronne ma kaczka?