Berlin: Odnotowano 141 przestępstw na basenach odkrytych tego lata
Choć początek lata nie należał do najbardziej udanych, berlińska policja podczas tegorocznego sezonu na kąpieliskach odnotowała już 141 przestępstw. To liczba wyższa niż w tym samym czasie w ubiegłym roku.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Komentarze (59)
najlepsze
Bo ja wiem, czy jak żydzi wpuścili muzułmanów do Hiszpanii to coś złego się stało? (poza ludobójstwem)
Albo jak żydzi witali kwiatami rusków najeżdżających Polskę to coś złego się stało? (poza ludobójstwem)
Albo jak teraz żydzi wpuszczają trzeci świat do Europy do coś złego się dzieje?
Zachód byl tolerancyjny. I co dostali?
Gwałty, kradzieże, morderstwa i pobicia.
W zamian za pieniądze i dobroć.
Część lewakow ma rozum, tylko są bardzo naiwni. Duże serduszka, małe rozumki.
Jeśli uda się tych przekonać, reszta ciot pójdzie za nimi bo konsensus się zmieni.
Więc jednak uważam, że warto.
@andrzej67: Widzą, ale:
1. zwykli ludzie już boją się odezwać, żeby nie zostać oskarżonym o *fobię.
2. "elyty" mają to w d*pie bo ich ten problem nie dotyka, przecież oni nie mają za sąsiadów "inżynierów".
p.s. podobno Merkel przeprowadziła się do Szwajcarii, w końcu tam znacznie spokojniej niż w Niemczech
Cały kraj mniej niż jedno miasto (i to nie jakieś wielkie).
Jesteśmy po prostu bardziej cywilizowanymi ludźmi.
Nie muszą.
One same wskakują im do łóżka.
jest ich malo, to jest tajemnica. Nie ma jeszcze zorganizowanych grup ani brązowych tłumow, ktore to robia. I ZROBMY CO W NASZEJ MOCY ABY UTRZYMAĆ TO.
Często słyszę dziwne historie typu "Odrzucili czarnemu rezerwację w hotelu twierdząc że tacy jak oni często nielegalnie wkraczają na tren hotelu żeby skorzystać z basenu" albo "Zabetonowali basen żeby czarni nie mogli z niego skorzystać".
I oczywiście te historie są bez sensu - w jaki sposób odmowa legalnego opłaconego pobytu ma zapobiec nielegalnemu