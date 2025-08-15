Zatrzymanie pijanej kobiety w Bydgoszczy.
Całe zdarzenie miało miejsce na ulicy Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy.HardWax
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Całe zdarzenie miało miejsce na ulicy Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy.HardWax
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (36)
najlepsze
„Postawa policjantów zasługuje na duże uznanie – działali bardzo sprawnie. Natomiast działanie numeru alarmowego 112, w mojej opinii, mogłoby być bardziej efektywne”
I tonjest do poprawy, za malo sie o tym mowi.
Choć zadziwiająco prosto chodziła (z drugiej strony mało dynamicznie, to i może się tak w oczy nie rzucało).
Tak swoją drogą jeśli faktycznie mieszkała już blisko, to ciekawe jakie były szansę, że
Edit: kurna faktycznie, nie zlot spermiage tylko wszystkie te spermiarskie komenty są twoje xDDDD dobry z ciebie agent
Komentarz usunięty przez autora
... na latarni ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://youtu.be/7c9emSgtgdA?t=277
Samemu często mi się nie chce oglądać całości i zawsze mam wtedy nadzieję, że ktoś podlinkuje do ciekawych momentów.