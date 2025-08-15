Pojemniki przepełnione, firmy rezygnują. Używana odzież trafia do kominka albo l
Od 1 stycznia 2025 roku tekstylia, takie jak zużyta odzież, nie mogą być wyrzucane do odpadów zmieszanych, muszą być segregowane i oddawane do specjalnych punktów zbiórki przeznaczonych na tekstylia. Ludzie zaczęli nagminnie pozbywać się starych ubrań w kontenerach PCK. Firmy zawieszają zbiórki odzirybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- 77
- Odpowiedz
Komentarze (77)
najlepsze
@Krole: No nie xD Tak nie było i nadal nie jest. Vinted to przecież jest lumpeks online.
@Krole: Co ty bredzisz? Jak niby indywidualne podejście do śmieci ma być tańsze od podejścia scentralizowanego? Skoro miasta obecnie wymagają segregowania dodatkowej frakcji (nieważne z
2. Dodatkowe pojemniki na odpady i ich zbiorowy wywóz to nadmiar zbytku. Dojazdy indywidualne autem aby oddać do pszok reklamówkę szmat/baterii/worek trawy jest cacy i wcale szkodzi środowisku.
Osoba z mojej rodziny jest tak wytresowana przez media, że skoszona trawę wozi do PSZOK, mimo że obok działki ma sporo nieużytków zielonych, że w żaden sposób nie byłoby to zaśmiecanie itp, wręcz myślę byłby to pożytek dla przyrody xD
@zone3: to jest monopolizacja a nie upaństwowienie
Przecież w razie czego możecie w swoim mieszkaniu 25m2 przeznaczyć jedną szafkę na ciuchy do wyrzucenia i wywozić je raz na pół roku
@fraciu: a pojemnik to trzeba wyprodukować, postawić i jeszcze będzie miejsce zajmował, a kiedyś sam pójdzie do utylizacji(╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
"Trzeba segregować śmieci żeby zostawić świat w dobrym stanie żeby Maryla Rodowicz miała gdzie żyć kiedy nas zabraknie."