Wywalone mam na to i wrzucam do zmieszanych¯\(ツ)/¯ Nie będę tego zbierał lub z byle szmatą jeździł po punktach gdzie mi to przyjmą. Proponuję jeszcze bardziej wprowadzać ograniczenie na rożnego rodzaju śmieci, a później szok i niedowierzanie bo ludzie po lasach wyrzucają. Ostatnio olej wymieniałem to mi mechanik kazał plastikowy pojemnik zabrać bo mu tego nie przyjmują w takich ilościach...i co ja mam z ty zrobić? Do plastiku nie mogę bo brudny Pokaż całość