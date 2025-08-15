Skandaliczny transparent podczas meczu Rakowa
"Mordercy od 1939 roku" - taki napis w języku angielskim widniał na transparencie wywieszonym przez kibiców izraelskiegostarnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
"Mordercy od 1939 roku" - taki napis w języku angielskim widniał na transparencie wywieszonym przez kibiców izraelskiegostarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (19)
najlepsze
Kiedy w końcu zaczniemy promować narrację o kolaboracji żydów i współodpowiedzialności żydów za holokaust oraz za śmierć Polaków podczas IIWŚ oraz w czasie komuny?
Przy ichnim standardzie zachowania (burzenie miast, ludobojstwo, glodzenie dzieci w gettach), zachowuja sie najlepiej jak tylko sa w stanie