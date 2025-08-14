Szokujący transparent na meczu Rakowa. To napisali kibice z Izraela
Raków Częstochowa wyeliminował Maccabi Hajfa w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. Kibice z Izraela wywiesili skandaliczny transparent adresowany do Polaków: Mordercy od 1939Makavlani
Komentarze (102)
Oni są takich bredni uczeni systemowo, a polscy antypolscy politycy i udrzędnicy tylko tej narracji przyklaskują tworząc "naszych chłopców" i tym podobne wystawy.
A potem zdziwienie, że Braunowi rośnie.
Niemcy są kolonią USA od 1945 roku.
Przypisywanie Holokaustu Polsce przez Moskwę? Przecież ten cyrk zaczął się dopiero od 1989, kiedy Polska trafiła pod but USA.
Jak PiS chciał karać za przypisywanie Holokaustu Polsce, to nie Niemcy, nie Moskwa, ale USA rozkazało wycofanie ustawy IPN! https://forsal.pl/artykuly/1154046,new-york-times-polska-pod-naciskiem-usa-wycofuje-sie-z-kontrowersyjnych-zapisow-ustawy-o-ipn.html
Tutaj wideo propagandowe USA rozpowszechniane przed uchwaleniem 447 przez Trumpa
:
Mapa cyber-agresji USA na Polskę przed uchwaleniem ustawy 447.
Przestawia zorganizowaną akcję na Twitterze rozpowszechniające propagandę z hashtagiem "polish death camps".
W tym samym czasie amerykańska stacja TVN zamówiła Urodziny Hitlera ze SWASTYKAMI Z WAFELKÓW.
:
