W innych krajach gdzie wprowadzono ostatnio system ceny nie wzrosły, każdy sklep ma automat który jest ujednolicony.. tylko u nas jest z tym problem. Będzie kilka jak nie kilkanaście rodzajów automatów, każdy różni się obsługą a też kluczowe sieci jak np biedronka, żabka butelki i puszki odbierać będą ręcznie.



Jedyna sieć która w 100% wprowadziła urządzenia do odbioru butelek to Lidl, w większości Aldi również są już gotowe