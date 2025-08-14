1 października rusza system kaucyjny. Jego wprowadzenie to koszt 15mld zloty, oraz dodatkowy miliard rocznie na utrzymanie. Nie liczac czasu obywateli. Dzieki temu wydatkowi mozemy odzyskac aluminim warte 0.125 mld rocznie!
1 października rusza system kaucyjny. Jego wprowadzenie to koszt 15mld zloty, oraz dodatkowy miliard rocznie na utrzymanie. Nie liczac czasu obywateli. Dzieki temu wydatkowi mozemy odzyskac aluminim warte 0.125 mld rocznie!topikPajak
@a2t1: @zagubionychromosom: I tak to też działa w krajach, w których już ten system kaucyjny jest. Problemu żadnego nie ma, żeby te pieniądze dostać, jedynie ewentualnie zmarnowany czas na stanie w kolejce.
( ͡º ͜ʖ͡º)
@mszef: ale bredzisz :) w norwegii i w niemchech nie uswiadczych butelek w smieciach
Jedyna sieć która w 100% wprowadziła urządzenia do odbioru butelek to Lidl, w większości Aldi również są już gotowe
Jedynie sensownie rozwiązał to Lidl na tą chwilę
To smutny widok, sobota, jedziesz na zakupy, więc pakujesz swoje NIE POGNIECIONE butelki i puszki do torby IKEA, wsiadasz do samochodu, mimo że sklep jest niedaleko, bierzesz wózek i z innymi 10 osobami stoisz w kolejce do automatu. Następnie odbierasz kupon i robisz zakupy. Niby nic, ale te butelki w domu w-------ą i śmiganie do sklepu z nimi również.