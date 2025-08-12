Rano dowiedziałem się, że to wina Ruskich że pompują sztuczną aferę, teraz że winny afery jest Szydło .....kamień mi z serca spadł, bo już głupi myślałem że rząd zawalił i rozdaje kasę na lewo i prawo cwaniakom i znajomym królika. Kasę którą my i nasze dzieci będziemy musieli przez dziesięciolecia spłacać. Afery nie ma można się rozejść.



