Afera wokół KPO. Mąż byłej premier Beaty Szydło oceniał wnioski
Mąż byłej premier Polski Beaty Szydło był wiceprzewodniczącym komisji oceniającej wnioski o dotacje z KPO. W ten sposób Edward Szydło miał decydować o wydaniu prawie 600 mln zł dla firm działających na terenie trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzkasza332
Aferę wymyślili Ruscy a jak nawet jest to wina Szydło.
Niestety twoje wnioski z przeczytania tego artykułu świadczą o tym, że nie potrafisz czytać zrozumieniem. Szkoda, że taka grupa ludzi jest coraz większa.
potem się okazało że jest on rosyjskim szpiegiem, czyli nasi trafili dobrze, a "praworządna" UE miała zarzuty, że go za długo przetrzymują czy inna pierdoła