2023–2024: ceny mieszkań rosły bardzo szybko, nawet >15% r/r w szczycie.

2025: tempo mocno wyhamowało do ok. +6–7% r/r, lokalnie pojawiają się małe spadki.

Przyczyny: słabszy popyt (wysokie stopy, mniej programów wsparcia) + rekordowa podaż mieszkań.

Obecnie: rynek w fazie stabilizacji, duże różnice między miastami; presja wzrostowa minimalna.



Generalnie w skali całej Polski spadków średnich cen nie było – nawet w 2025 ceny są wyższe niż rok wcześniej. Natomiast w danych NBP i Otodom widać, że