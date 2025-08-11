Sprzedaż mieszkań dewelopera Atal zmalała o 43% rdr w I półroczu 2025
Sprzedaż dewelopera Atal w okresie od stycznia do czerwca to 735 lokali. Jest to spadek o 43% rok do roku.przemyslaw-tabor
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Sprzedaż dewelopera Atal w okresie od stycznia do czerwca to 735 lokali. Jest to spadek o 43% rok do roku.przemyslaw-tabor
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (18)
najlepsze
2025: tempo mocno wyhamowało do ok. +6–7% r/r, lokalnie pojawiają się małe spadki.
Przyczyny: słabszy popyt (wysokie stopy, mniej programów wsparcia) + rekordowa podaż mieszkań.
Obecnie: rynek w fazie stabilizacji, duże różnice między miastami; presja wzrostowa minimalna.
Generalnie w skali całej Polski spadków średnich cen nie było – nawet w 2025 ceny są wyższe niż rok wcześniej. Natomiast w danych NBP i Otodom widać, że