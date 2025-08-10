Skandal na sobotnim koncercie białorusina Maxa Korzha na Stadionie Narodowym
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w sobotę 9 sierpnia, był skierowany przede wszystkim dla przybyszów ze wschodu. Doszło na nim do bójek z ochroną, niekontrolowanego wbiegania uczestników koncertu w strefy, w których być ich nie powinno. Nie obyło się też bez czerwono-czarnych flag z tryzubemLolenson1888
@ostatni: plus walczy bilet z Polski i uni I od razu w kamasze i na front.
A nie przecież banderaowcy wybijali Polaków, a nie ruskich. Nie ma się co dziwić, że chcą okupować Polskę że swoimi antypolskimi flagami i halsami pro bandero2skimi.
