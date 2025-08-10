Jak znajdziesz czyjś portfel to go przywłaszczysz czy zgłosisz policji?



Kilkanaście procent ludzi nie ma żadnych skrupułów w okradaniu innych, a nie robią tego, bo kalkulują, że im się to nie opłaca ze względu na karę którą poniosą, ale jeśli nadarzy się okazja bezkarnej kradzieży to ją zawsze wykorzystają.



Obowiązkiem rządzących jest nie stwarzanie takich okazji.