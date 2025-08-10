Grzechem było nie brać pieniędzy z KPO? "Jakaś aberracja"
Rzeczą naganną jest branie pieniędzy publicznych tylko dlatego, że system je rozrzuca - pisze w opinii dla money.pl Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments, odnosząc się do kontrowersji wokół środków z KPO dla restauracji i hoteli.Kolekcjoner_dusz
Jeśli połowa Polaków nie widzi problemu w przygarnięciu mienia bo ktoś inny słabo pilnuje (bo tym jest wyłudzenie środków publicznych) to nikt tego nie
Łączne wsparcie związane z COVID-19 otrzymane przez Creotech Instruments:
Dotacja POIR: 232 329,75 PLN
Subwencja PFR: około 2 mln PLN (z czego 1,5 mln umorzone)
A generalnie:
https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/06/08/musk-trump-tesla-regulatory-credits/
Niestety, jak chce się konkurować na globalnym rynku to trzeba dotować.
Właśnie tacy ludzie jak prezes tej firmy powinni się wypowiadać w sprawie ostatnich wałków
ciekawie się czyta wątki z tamtego okresu, https://wykop.pl/wpis/12977185/moje-przemyslenia-na-temat-tego-co-tu-sie-odpierda tu zabawna przepowiednia że PiS i PO to relikty przeszłości i Nowoczesna będzie walczyć z Kukizem o prymat na polskiej scenie politycznej xD
Kilkanaście procent ludzi nie ma żadnych skrupułów w okradaniu innych, a nie robią tego, bo kalkulują, że im się to nie opłaca ze względu na karę którą poniosą, ale jeśli nadarzy się okazja bezkarnej kradzieży to ją zawsze wykorzystają.
Obowiązkiem rządzących jest nie stwarzanie takich okazji.
Korzystanie z dotacji gdy sie spełnia wymagania nie jest żadnym przestępstwem.
W ogóle całe to KPO to jest jakiś absurd, dywersyfikecja w przypadku nowej pandemii. Ktoś już ją ma w planach czy co? xD