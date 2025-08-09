Zobaczcie ten absurd xDDD
A teraz sprawdźmy CEIDG: https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=c9881a4e-fcb8-4e74-adba-1fe40119ae58
Pani przedsiębiorczyni (bądźmy nowocześni!) dodała chyba większość kodów PKD - w tym także 55.10 Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania i uzyskała dotację 540 000 zł (maksymalna) na dywersyfikację i otwarcie KINA MOBILNEGO xDDD
Nic nie zrobicie ¯\(ツ)/¯
Na kogo od kilku dekad głosujecie?
Bo ja widzę tylko PiS - PO - PiS - PO - PiS - PO i tak w koło, ani jednej zmiany, ani jednego pomyślenia.
Wypie**** dajemy innych na kilka lat, jak się nie sprawdzą to znowu dajemy innych.
Wystawię obraz i wyświetlę film
A sorry, zapomniałem że nie mam własnego domu bo napędzanie inflacji przez różnego rodzaju zapomogi (w tym KPO) podniosło ich cenę 3krotnie
@i-marszi: Po pierwsze, nie masz pojęcia o czym piszesz.
Po drugie, dopłaty do rolnictwa w Europie są z definicji nieopłacalne dla państw, bo ich celem jest utrzymanie produkcji żywności na
Czyli dotacje dla naszych (rolników) lubimy, ale dotacje dla innych to już nie XD