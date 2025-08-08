Nie żyje dowódca Apollo 13, Jim Lovell. "Houston, mamy problem".
Zmarł amerykański astronauta Jim Lovell dowódca misji Apollo 13 i czterokrotny uczestnik misji kosmicznych. Miał 97 lat.HardWax
Komentarze (10)
najlepsze
Spoczywaj w pokoju Jim.
Byli dobrze szkoleni, cały program miał wliczone w koszty ryzyko takich sytuacji. Pewnie to, że żyli w czasach ciągłych napięć i presji zimnowojennej też miało znaczenie (a wszyscy astronauci byli wojskowymi).
Zresztą, słuchając oryginalnych zapisów transmisji radiowej można zauważyć jak bardzo byli opanowani po obu stronach, tam nie było żadnego przypadku, nawet w tak nieprzewidywalnej sytuacji.
Ciekawe czy dożył tyle dzięki dylatacji czasu ( ͡° ͜ʖ ͡°)