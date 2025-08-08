Nie umiem sobie wyobrazić stresu jakiego doświadczyli gdy im uwaliło moduł serwisowy.

Byli dobrze szkoleni, cały program miał wliczone w koszty ryzyko takich sytuacji. Pewnie to, że żyli w czasach ciągłych napięć i presji zimnowojennej też miało znaczenie (a wszyscy astronauci byli wojskowymi).Zresztą, słuchając oryginalnych zapisów transmisji radiowej można zauważyć jak bardzo byli opanowani po obu stronach, tam nie było żadnego przypadku, nawet w tak nieprzewidywalnej sytuacji.