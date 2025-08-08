Pięć polskich turbin na Bałtyku. W dobę mogą zasilić ok. 18 tysięcy aut
Na terenie budowy Baltic Power zainstalowano pięć wiatraków, każdy o mocy 15 MW. Użyto największych dostępnych w Europie turbin, które wyprodukował duński Vestas. Energia wytworzona przez nie w dobę wystarczy do naładowania prawie 18 tysięcy aut elektrycznychbanzi
ale pisowcy woleli rozdawać hajs z zielonych certyfikatów niż budować elektrownie, do tego jeszcze zablokowali większość terenu kraju pod budowę wiatraków
@Kusher: jasne, to wszystko PiS. Polska energetyka nie cierpi wcale a wcale przez dekady zaniedbań, w ciągu których rządził zarówno PiS, jak i PO oraz ich wcześniejsze wersje.
Ehhh...
W praktyce wiatr nie zawsze wieje z optymalną siłą, więc roczna średnia produkcja jest niższa (współczynnik wykorzystania mocy offshore w Bałtyku to ok. 40–50%).
Przymnijmy 50%
/
Straty energii (zanim trafi do auta)
9000
8820
8712
8625
7763
Tyle mi wyszło. Ale z matematyki miałem 3.
@WykoZakop: ze dwa? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Kolejna ciekawostka: spora część automatyki do tej turbiny jest produkowana w Polsce