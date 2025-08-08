Ale jest jedno „ale” – to zakłada pracę turbin z pełną mocą przez 24 h.

W praktyce wiatr nie zawsze wieje z optymalną siłą, więc roczna średnia produkcja jest niższa (współczynnik wykorzystania mocy offshore w Bałtyku to ok. 40–50%).



Przymnijmy 50%

/

Straty energii (zanim trafi do auta) Pokaż całość