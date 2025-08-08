"Chcemy przywrócić 50 procent załogi". Unitra przejmuje zakłady Diora
Unitra, która przez lata była symbolem polskiej produkcji urządzeń audiostarnak
Jakby patrzeć na te wszystkie "reaktywacje" to jednak trzeba oddać, że coś stworzyli realnego.
@Fikster: Po co? Chinczyk zrobi to 10 razy taniej, oni zrobia to pewnie troszke lepiej za x20 cene. Sprzet dla "smiertelnikow" to sredni chinczyk, nie ma szans wyprodukowania tego w konkurencyjnej cenie w europie.
@SzuruSzur: czy na tym etapie nie powinni zaczac produkowac preparatow do czyszczenia uszu i implantow redukujacych zaklocenia powstajace wewnatrz ucha?
Tak doceniany, ze az updali.
Do produkowania kompletnego gowna na zamknietym rynku ktory wchlanial w czasach (slusznie) minionych kazda elektornike.
Przypomina mi to troche "sukces" ursusa na wolnym rynku, jak tylko otworzono granice to 50 letnie sprzety z demobilu niemieckiego byly lepsze, trwalsze i chetniej kupowane
@tengo_razones: proste - skodę kupił vag a poloneza dewooo
Niech zaczną robić jakościowy dobry sprzęt dostępny za 1-3k PLN, a nie 23k xD
@kajak98: Jakim cudem? Oni chca zwiekszyc zatrudnienie, nie konkurencyjnosc.
Za tyle to można mieć dobrze odrestaurowany sprzęt z czasów hifi.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Michal-Kicinski-z-CD-Projektu-zainwestowal-w-Unitre-Zagra-nam-jesienia-8344678.html