Nastolatek ze słuchawkami w uszach wjechał pod tramwaj. Wideo ku przestrodze
19-latek przejeżdżający na hulajnodze elektrycznej przez przejście dla pieszych, mając na uszach słuchawki, zderzył się z tramwajem. Uderzył tak mocno, że w tramwaju rozbiła się przednia szyba. Do zdarzenia, które cudem nie zakończyło się tragedią, doszło w Szczecinie w Zachodniopomorskimrybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 59
- Odpowiedz
Komentarze (59)
najlepsze
@finchharold: a na co to, po co to komu. Są ludzie, którym pewnie szkoda tych kilkudziesięciu złotych na rok, gdzie więcej tygodniowo wywalają na uzywki ¯\(ツ)/¯
@kinlej: Obstawiam że też nie. Tylko innym problemy narobił bez wniosków.
Gość był pewny, że ma pierwszeństwo, bo jest na przejściu lub myślał, że tramwaj go ominie xd
Ja tak używam w samochodzie, bo nie mogę podłączyć telefonu do samochodu, a przynajmniej zyskuje dodatkowo zestaw słuchawkowy, gdy ktoś zadzwoni i gdy chce odebrać, to nawet nie muszę odrywać rąk od kierownicy (wystarczy, że zrobię gest głową na tak