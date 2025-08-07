Słuchawki na uszach lub ich brak nie zrobiłyby różnicy, bo wydaje mi się, że on widział ten tramwaj i centralnie przez chwilę się na niego lampił jakby czekając, że mu ustąpi pierwszeństwa (ten tramwaj).

Gość był pewny, że ma pierwszeństwo, bo jest na przejściu lub myślał, że tramwaj go ominie xd