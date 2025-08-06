"NATO reaguje na rosyjskie drony wlatujące na Litwę: Jesteśmy gotowi"
"Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odniósł się do niepokojącego incydentu z rosyjskim, wyposażonym w ładunki wybuchowe dronem, który spadł na terytorium Litwy. Po tym, jak władze w Wilnie wezwały Sojusz do zwiększenia ochrony przestrzeni powietrznej kraju położonego w bezpośrednim sąsiedztwie..."paramedix
58
Komentarze (58)
@Plemus: Przez wyrażenie zaniepokojenia? Przecież to nawet nie jest poziom "perswazji ustnej".
to tylko kolejny przyklad biernej postawy UE i NATO przez ktora nikt nas nie traktuje powaznie. Jak USA czegos nie zrobia to my tylko wyrazamy zaniepokojenie
2
@OrionPSG: Tak gdzieś do granicy na Odrze.
Dodatkowo komercyjne podmioty opracowują b--ń opartą o zagłuszanie sygnału.
Kwestia zakupu takich zestawów to osobny temat. Technologia jest i to nawet polska.
Właściwie przestarzałość technologiczna to jest główny punkt użyteczności dronów na Ukrainie i dlaczego pakowanie się w nie jako jakieś wudnerwaffe jest błędem dla krajów NATO.