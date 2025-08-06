Pytanie do ekspertów - czy NATO ma obecnie jakiekolwiek systemy walki z takimi małymi dronami jakich używają Rosja/Iran? Bo z tego co czytam to drony te mogą być niewidoczne na radarach, a strzelanie do tego nawet z samolotów jest chyba możliwe tylko wtedy gdy widać to na radarze (no chyba, że pilot akurat takiego drona zauważy na patrolu)