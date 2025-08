Które to już znalezisko gdzie ktoś to popiera czytając tylko tytuł stop killing games i dopisuje sobie do tego milion inicjatyw które się nie zawierają w postulatach. Oczywiście steama czy zamykających się sklepów konsol i traceniu całej biblioteki nikt nie ruszy, są ważniejsze rzeczy - trzeba ratować brak serwerów dla gier w które nikt nie gra.