Zerojedynkowosc wykopków charakteryzuje osoby mało inteligentne lub młode (czyli jeszcze nie do końca rozwinięte).

O powstaniu można dyskutować w wielu wymiarach. Ale tu zawsze jest jedna prosta odpowiedź na każdy temat. Co ciekawe ta negacja powstania zaczęła się tak właśnie z 10 lat temu. Mocno zależy trollom wschodnim by obrzydzić jakikolwiek zryw narodowy w obliczu wroga. Bo w dzisiejszym swietowaniu nie chodzi o radość z powstania, tylko o pamięciz