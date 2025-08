Pojęcie 'Własności' trudno zastosować do Informacji w sposób naturalny i trzeba stosować różne fikcje prawne żeby utowarować 'Informację' i nią handlować jak towarem, Jak robisz system sprzeczny z naturą to nic dziwnego że się rozłazi jak komunizm ¯\(ツ)/¯

PS: A korpo idą dalej w absurd niż tylko sprzedawanie towaru np. gra jako usługa,

PPS: 'Jeśli zakup nie prowadzi do posiadania to piractwo nie prowadzi do kradzieży' :]