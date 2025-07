60-letni proboszcz z parafii w Przypkach usłyszał w sobotę zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 68-letniego mężczyzny, którego podpalone ciało znaleziono na drodze w Lasopolu w powiecie grójeckim. To zmiana klasyfikacji czynu - grozi za to od 15 lat więzienia do dożywocia.