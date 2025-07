Jeśli to, że ktoś cię wyprzedza budzi w tobie agresję, odpala cię i pragniesz zemsty - nie powinieneś posiadać uprawnień do kierowania pojazdem. Albowiem jesteś człowiekiem zakompleksionym, sfrustrowanym i chyba nie do końca rozgarniętym. Dla mnie jazda autem z punktu A do B, to jazda autem z punktu A do B. Bezpiecznie, rozważnie i komfortowo. W dupie mam kto jakim samochodem jedzie, auto dla mnie nie jest wyznacznikiem zajebistości i statusu społecznego. Pokaż całość