Kto jest tak głupi,by płacić za treningi?

Pokaż całość

w Waw takich nie brakuje - i gosc wyzej podaje prawdziwe stawki, tez mnie to szokowalo - ale no ludzie sie na to zgadzaja :)Baaaa, z rok temu poznalem trenera ktory sie przechwala ze on celuje w stawki 300zl/h a jak sie nie wyrabia to podsyla kolegom - prowizja 50zl/h z polecenia jego klineta dla niego. I nawet jest to calkiem mozliwe ;)