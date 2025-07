Troszkę mi się plany zmienily i nie wybieram się na wakacje ale z różową stwierdziliśmy, że wyskoczymy na kilka dni gdzieś w Polskę.

To jest jakaś paranoja jakie tu są ceny, jakiś hotel z dwoma posiłkami to 6k w górę za 5 dni, a tak naprawdę nic nie oferuje poza spaniem i tymi posiłkami.

Naprawdę trzeba mieć coś nie tak z głową aby płacić takie frajerskie stawki za byle co.