To samo spożywka, chemia, kosmetyki.

Flixbus w Polsce ma opłatę za usługę 7,99 zł, ale jak zmienisz język na np. holenderski to już tylko 0,99 euro bo wiadomo Holendrzy to biedacy.

Oczywiście nie ma to nic wspólnego z tym, że Polska wchodząc do UE sprzedała wszystko co mogła. Za to mamy autostrady do montowni i chodniki by nie połamać nóg idąc do kołchozu.