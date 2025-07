Usłyszała jedynie: Jeśli ci się nie podoba, możesz się przenieść na oddział zewnętrzny. Nie musicie razem pracować.



Kamila zaciskała zęby. W głowie miała jedną myśl: dotrwać do emerytury. – Inna pielęgniarka nie wytrzymała i przeniosła się do innej jednostki – mówi Kamila.



To dlaczego tam nie poszła? To jakiś dyshonor?