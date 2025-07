Maseratti to pajac ze odwala takie akcje i powinienes go zglosic na policje. Ale chcialem tylko zauwazyc ze na to rondo nie da sie wjechac wcale nie wymuszajac. W sesie jakby stanac na lewym pasie w godzinach szczytu i czekac az bedzie pusto to czlowiek by musial czekac do 22... Nawet sam nagrywajacy wjezdzajac na to rondo, gdyby obecny na lewym pasie czarny samochod przyspieszyl tak bardzo jak nagrywajacy widzac maseratti mielibysmy Pokaż całość