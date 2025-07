To jest właśnie ciemnota ludu. Pan prezes Poczty Polskiej ma latami w dupie wszytko, bo jego biznes jest "państwowy" i c--j go obchodzi wynik finansowy, rozwój, czy kurs akcji. Potem nagle odkrywa, że monopol się skończył a on ma firmę z roku 1960 i widmo bankructwa. Żeby dalej siedzieć na stołku wymyśla "program naprawczy", czyli ładuje listonoszowi 500% tego, co mogłyby unieść. Listonosz dostaje w------l, bo nie uniósł. A lud się cieszy, Pokaż całość