Jak zwykle przypisują temu znaczenie religijne, a ja myślę, że po prostu przyozdobiono wał grodu. Tak jak dziś, tak i wtedy ludzie lubili przyszpanować jakimiś niepraktycznymi gadżetami i ozdóbkami.



Co do ofiary konia znalezionej w innym miejscu, to przypominam, że Słowianie, podobnie jak ludy ariańskie składali konia w ofierze zarówno konkretnym bóstwom, jak i w ramach składania przysięgi, będącej elementem zawierzania paktu pomiędzy przywódcami.