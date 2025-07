Ta aplikacja zaciąga dane o przepływach które nie są zgodne z rzeczywistością. Takie dane można używać do ewentualnych statystyk w celu analiz przepływu. Korzystając na bieżąco można się srogo pomylić. Dopływ do zbiornika Czorsztyn w dniu wczorajszym wynosił do 300 m3/s, a odpływ dzisiejszej do 180 m3/s. Tu link do danych RZGW w Krakowie https://www.gov.pl/web/wody-polskie-krakow/sytuacji-hydrologiczna-w-regionie-wodnym-gornej-zachodniej-wisly-pojemnosci-powodziowe-zbiornikow-retencyjnych