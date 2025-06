Może i nie wygląda pięknie ale tak bije po oczach że nie idzie go przeoczyć. :-p

To pewnie niedoróbka ale śmiem twierdzić ze mógłby to byc nawet dobry zabieg by zmiana została zauważona i nie było masy pytań gdzie mozna teraz dodać znalezisko.

Osobiście uważam ze wystarczy go ciut pomniejszyć i dopadsowac do wysokości ikony obok.

Zamiast 100x34 to 80x27px:

Jednak wtedy nie będzie się wyróżniał więc na początek niech będzie taki Pokaż całość