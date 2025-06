Porównywanie tego człowieka do Tomasza Komendy to nieporozumienie i plucie na jego grób. Komenda to był przypadkowy gość który stał się kozłem ofiarnym bo tak było wygodnie prokuratorom. Kraska natomiast to zwykły bandzior, może niewinny w tej konkretnej kwestii ale robienie z niego jakiegokolwiek bohatera jest głęboko niemoralne.