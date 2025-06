Warto w tym momencie przytoczyć kto tak naprawde jest oskarżony w sprawie.



Hanna S. – była wicedyrektor NCBR. Zarzucono jej przyjęcie korzyści majątkowych o wartości co najmniej 640 000 zł (w postaci łapówek, przedmiotów luksusowych i pobytów w hotelach) za wpływanie na decyzje grantowe NCBR. Należała do tzw. „frakcji Żalka” – blisko Jacka Żalka, wiceministra odpowiedzialnego za NCBR



Dawid E. – przedsiębiorca, który uczestniczył w wystawianiu fikcyjnych faktur dla spółek powiązanych z NCBR, co doprowadziło do niekorzystnych rozporządzeń