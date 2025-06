A jaka jest jakość tego tłumaczenia? LLMy tłumaczą wolniej - ale przynajmniej z sensem - nawet trudne teksty (o3 potrafi przełożyć na angielski "Mocnego Fajranta" Gawryli wyjaśniając każdy wers poprawnie). Tłumacz google nie łapie kontekstów, jest do d--y do trudniejszych zadań ale za to szybki.