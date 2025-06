Nigdy nie czułem się bezpiecznie na widok policjanta. Zawsze poziom stresu wywalało pod sufit - przysrają się do czegoś czy pójdą/pojadą swoją drogą?



Podejrzewam, że podobnie ludzie reagują na widok bandytów. Z tym, że przeciwko bandycie teoretycznie można próbować jakoś się bronić, natomiast organizacja policyjnopodobna działa z umocowania pańśtwa i jest znana z zamiatania swoich nadużyć pod dywan. A nawet jeśli dojdzie do skazania, to wyroki są napluciem ofiarom w twarz