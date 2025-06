Ale wiecie, że przeciętny użytkownik nie wie do końca co robi w linuksie, często wkleja jakiś kod do terminala z neta, czatu gpt czy innych rzeczy i w efekcie zamiast super bezpiecznego systemu otrzymuje iluzje bezpieczeństwa która polega głównie na tym, że przecież linux jest bezpieczny?



Niestety linux nie jest idiotoodporny na tym samym poziomie co windows. Na linuksie można wiele. Wiele zyskać i wiele stracić. Piszę to jako dwuletni użytkownik linuxa.