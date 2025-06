Wprowadzanie ograniczeń w poruszaniu się innych dla mieszkańców i dla nie-mieszkańcow jest niekonstytucyjne i nie zamierzam się do tego stosować. Póki pojazd jest legalnie zarejestrowany, posiada dopuszczenie do ruchu i ważny przegląd, to nie ma żadnej różnicy czy jest on własnością mieszkańca Krakowa czy Tarnowa.