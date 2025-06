wszyscy oburzeni a nikt nie ma pojecia jak wygląda sytuacja lokalna

w wielu miejscach w Polsce bobry to juz poważny problem i powinien byc rozwiazywany

bobrów jest mnóstwo i im nie zagraża wyginięcie więc jesli gdzies jest taka potrzeba to nie ma sie co podniecac ze sie ludzie naczytali jak to bobry w Czechach zrobily tame za darmo