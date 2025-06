Znowu "trudne" się im wylosowało. Wracając kilka lat wstecz, to pandemia spadła im z nieba. Można było byle babcie/dziadka nękać, albo jak mojego sąsiada, to gonili pół osiedla, bo nie założył maseczki idąc wyrzucić śmieci. Nie wspominając o wyłapywaniu ludzi w galeriach. O jaka to wtedy to była motywacja do biegania i wystawiania mandatów, a jak trzeba teraz bandytę/świra złapać to już się nie chce.