Kim on w ogóle jest? chłop co lata po boisku z dmuchanym balonem i próbuje nim trafić do kółka z metalu i to jego życiowe osiągnięcie ma być jakimś autorytetem? Po uj w ogóle go zapraszają żeby się wypowiadał o czymkolwiek poza sportem.

Kasa nie zawsze idzie w parze z inteligencją co on dokładnie pokazał