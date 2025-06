Niemcy mają prawo protestować, a Czechy mają prawo budować. I co?

Czy Niemcy nie protestowały przeciwko: przekopie Mierzei Wiślanej, Baltic Pipe, LNG w Świnoujściu, rozbudowie portu kontenerowego w Świnoujściu, Via Carpathii, CPK, etc.

Mógłbym tak jeszcze długo wymieniać, tylko po co? Nikt tymi protestami Niemców już na poważnie się nie przejmuje — nikt normalny.