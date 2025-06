Mirki, Mirabelki - dziękuję!



Przyczyniliście się do tego, że sprawa Barcikowic (Zielona Góra) prawdopodobnie zakończy się pozytywnie. Od lutego, kiedy powstał pierwszy wpis wiele się wydarzyło - na przeciwników zabudowy spadło mnóstwo hejtu, podważano nasze kompetencje, a sam Urząd Miasta Zielona Góra, jak i Prezydent Marcin Pabierowski traktowali nas jak wariatów. Bardzo go zabolał tytuł wykopaliska, szczególnie słowo BAGNO ( ͡° ͜ʖ ͡°) Szczerze mówiąc myślałam, że tak czy siak w pewnym momencie temat zmniejszenia obszaru MPZP pojawi się na sesji, bez ostrzeżenia. Lokalni politycy - posłowie i posłanki, radni, a nawet kandydaci na prezydenta Polski i ich świta niewiele zrobiła. Wyobraźcie sobie, że atakował nas nawet przedstawiciel inwestora, a media zapraszały go do Radia ( ͡€ ͜ʖ ͡€) Nie sądziłam, że w 100 tys. mieście tak wiele zależy od powiązań, znajomości, a lokalni politycy są tak nieudolni.



Kilka osób, które nie mają nic wspólnego z władzą, pokazało, że połowa województwa się myli, a najwyższa instancja to potwierdziła. Prezydent jak dotąd nie podziękował za uratowanie przed kompletną kompromitacją, a załączone pismo trafiło w nasze ręce przypadkowo - nie mniej, uważam że można mówić o sukcesie. To, co znajduje się w treści pisma wydaje się oczywiste, wystarczy spojrzeć na mapy i w dokumenty. Dlaczego zatem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Zarząd Zlewni w Zielonej Górze wydały pozytywną opinię dla budowy ponad 300 domów dwulokalowych na BAGNIE? Odpowiedzcie sobie sami, ale dziwnym zbiegiem okoliczności.. CBA w ZG.