Skandynawskie podejście do więziennictwa to resocjalizacja. Traktują więźniów jak ludzi. Dlatego mają tak mały wskaźnik recydywistów penitencjarnych. W normalnym świecie więzienie to ma być kara, więzień ma być gnojony, zastraszony i wykonywać głupie polecenia gadów. Dlatego resocjalizacja w tych więzieniach to tylko długi wyraz.